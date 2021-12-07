Украинский фильм "Почему я жив" признали лучшим полнометражным фильмом на двух международных конкурсах

Об этом сообщает Госкино в Facebook.



Сага "Почему я жив" создана Одесской киностудией при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Ее сняли по мотивам реальных событий, произошедших в середине XX столетия.



"Главным героем трагикомической истории, происходящем в Мариуполе, является украинско-еврейская семья, которой пришлось пережить оккупацию и фашистский террор и сохранить любовь и человечность в самые темные времена", - говорится в описании фильма.



Режиссером картины стал Виллен Новак, главные роли исполнили Виктор Жданов, Роланд Мишко, Анастасия Марков, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вильбик, Алексей Горбунов, Георгий Делиев, Максим Горай, Елена Репина, Анастасия Борисова и другие.



Europe Film Festival в Великобритании (EFFUK) - это ежемесячный конкурс и ежегодный онлайн-кинофестиваль в Лондоне, цель которого - сплотить талантливых художников всего мира и дать им возможность демонстрировать свои работы миру.



Future of Film Awards – это платформа для кинохудожников и фестиваль в Северной Македонии. Каждый месяц фестиваль определяет лучшие работы, а 20 лучших фильмов сезона соревнуются за получение ежегодной премии.

Напомним, 16 ноября 2021 года драма о войне с Россией "Мать Апостолов" получила гран-при и еще три награды на кинофестивале в Италии.