Украинский фильм "Почему я жив" одержал победу на фестивале в Каннах

Об этом сообщили на странице Одесской киностудии в Facebook.

В ленте события разворачиваются на окраине Мариуполя. В основе сюжета исторической драмы – автобиографический рассказ Евгения Митько "Теперь я турок, не казак". Произведение было опубликовано в 1989 году в журнале "Искусство кино". Тогда же его прочел режиссер Виллен Новак. Впечатленный сюжетом, он захотел экранизировать историю.

Ранее картину "Почему я жив" признали лучшим полнометражным фильмом ноября 2021 на двух международных кинофестивалях Future of Film Awards и Europe Film Festival.

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