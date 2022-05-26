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Украинский фильм "Почему я жив" одержал победу на фестивале в Каннах

26 мая, 2022 четверг
01:39
Культура На фото награда, которую получил фильм "Почему я жив"м

На фестивале Silk Road Film Awards Cannes фильм Одесской киностудии "Почему жив" режиссера Вилена Новака одержал победу в номинации Best Feature Film Director

Об этом сообщили на странице Одесской киностудии в Facebook.

В ленте события разворачиваются на окраине Мариуполя. В основе сюжета исторической драмы – автобиографический рассказ Евгения Митько "Теперь я турок, не казак". Произведение было опубликовано в 1989 году в журнале "Искусство кино". Тогда же его прочел режиссер Виллен Новак. Впечатленный сюжетом, он захотел экранизировать историю.

  • Ранее картину "Почему я жив" признали лучшим полнометражным фильмом ноября 2021 на двух международных кинофестивалях Future of Film Awards и Europe Film Festival.

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