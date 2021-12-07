Украинский фильм "Плохие дороги" вошел в лонг-лист Оскара
Фильм "Плохие дороги" попал в длинный список премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм"
Список претендентов был опубликован на сайте премии.
Шорт-лист объявят 21 декабря.
Фильм состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны линии фронта.
Сценарий фильма основан на документальных историях, которые автор собрала на Донбассе.
Лента "Плохие дороги" стала призером 77-го Венецианского кинофестиваля и получила рекордные 15 номинаций на соискание кинопремии "Золота Дзиґа".
- 24 сентября украинский оскаровский комитет номинировал фильм Натальи Ворожбит "Плохие Дороги" претендентом на получение премии.
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