Украинский фильм "Памфир" доступен на платформе Netflix
В четверг, 22 июня, фильм режиссера Дмитрия Сухолыткого-Собчука "Памфир" появился на американской платформе Netflix
Об этом информируют на официальной странице в фейсбук.
"Снятый еще до начала полномасштабного вторжения, фильм "Памфир" смог стать одним из важнейших художественных произведений и о нынешней Украине - о нашем несокрушимом духе и воле к жизни", - говорится в заявлении.
Сегодня ленту можно просмотреть на Netflix.
Также премьера пройдет в кинотеатрах Польши.
Читайте также: О мистике гор и людей в фильме "Памфир"
Для киевлян и гостей столицы состоится экспозиция "Домой к Памфиру", собравшая костюмы, реквизит, обрядовые маски, эскизы и раскодированные сцены фильма, фото- и видеоматериалы о создании кинокартины, живую народную традицию Маланки и особую художественную реальность фильма.
"Помимо открытия экспозиции зрителей ждет также просмотр киноленты "Памфир" под открытым небом и возможность пообщаться с командой фильма. Посетители мероприятия смогут увидеть картину, успешный прокат которой уже состоялся во Франции, Великобритании, Швейцарии, Греции, Литве, Украине и Ирландии", - говорится в заявлении.
Открытие выставки состоится 24 июня в 15:00 в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины , ул. Академика Тронько, 1.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное