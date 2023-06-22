Украинский фильм "Памфир" доступен на платформе Netflix

Об этом информируют на официальной странице в фейсбук.

"Снятый еще до начала полномасштабного вторжения, фильм "Памфир" смог стать одним из важнейших художественных произведений и о нынешней Украине - о нашем несокрушимом духе и воле к жизни", - говорится в заявлении.

Сегодня ленту можно просмотреть на Netflix.

Также премьера пройдет в кинотеатрах Польши.

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Для киевлян и гостей столицы состоится экспозиция "Домой к Памфиру", собравшая костюмы, реквизит, обрядовые маски, эскизы и раскодированные сцены фильма, фото- и видеоматериалы о создании кинокартины, живую народную традицию Маланки и особую художественную реальность фильма.

"Помимо открытия экспозиции зрителей ждет также просмотр киноленты "Памфир" под открытым небом и возможность пообщаться с командой фильма. Посетители мероприятия смогут увидеть картину, успешный прокат которой уже состоялся во Франции, Великобритании, Швейцарии, Греции, Литве, Украине и Ирландии", - говорится в заявлении.

Открытие выставки состоится 24 июня в 15:00 в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины , ул. Академика Тронько, 1.