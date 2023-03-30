Об этом пишет Госкино .

Фильм режиссера Алисы Коваленко получил награду Silver Eye Award в Праге.

"Мы не погаснем" рассказывает историю взросления подростков на востоке Украины на фоне войны и их чрезвычайного путешествия на вершину Гималайских гор.

"Мы хотели бы присудить награду "Серебряный глаз" фильму, который захватывает тревожное время, в котором мы живем. С нежным и спокойным наблюдением режиссер следует за главными героями, группой украинских подростков, заставляя нас стать участниками их путешествия, создавая шедевр кинематографии" , – объясняет свой выбор жюри.

Съемки начались в 2019 году, а завершились в 2022, уже после полномасштабного вторжения. Действие фильма происходит в Луганской области, в Золотом и Станице Луганской, которые еще с 2014 года находились на линии фронта.

Справочно. East Doc Platform (EDP) – крупнейшая платформа совместного производства, финансирования и распространения документальных фильмов в Центральной и Восточной Европе.

East Silver – это кинорынок для завершенных фильмов, а также проектов, находящихся в разработке.