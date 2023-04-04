Украинский фильм "Мавка. Лесная песня" стал лидером просмотров во Франции
Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" вышел во французский прокат 29 марта и менее чем через неделю показов занял первую позицию среди просмотров
Об этом информирует Государственное агентство по вопросам кино .
"Анимационная лента вышла в украинский прокат 2 марта, а уже с 29 марта она вышла на большие экраны французских кинотеатров", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что по данным первого дня проката, мультфильм "Мавка. Лесная песня" во Франции занял первую позицию среди всех премьерных релизов, обойдя даже блокбастер "Шазам! Ярость богов".
На понедельник, 3 апреля, во Франции было продано 160 827 билетов.
"Это означает второй по результативности стартовый уикенд в национальном французском прокате в 2023 году, пятое место в национальном бокс-офисе Франции за неделю и 5% французского кинотеатрального рынка", - добавляют в Госкино.
- "Мавка пылает яростью": создатели мультфильма выпустили видео к годовщине полномасштабного вторжения.
- Как сообщалось, анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта.
- Кассовое собрание мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составило 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей.
- На вторую неделю проката в Украине лента обошла "Аватар 2" по количеству проданных билетов. Также стало известно, что мультик покажут более чем в 80 странах мира.
- Стало известно, что "Мавка" стала самым кассовым в Украине фильмом во времена независимости.
- За четыре уикенда проката кассовые сборы "Мавка. Лесная песня" составили 98 634 367 гривен.
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