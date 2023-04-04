Об этом информирует Государственное агентство по вопросам кино .

"Анимационная лента вышла в украинский прокат 2 марта, а уже с 29 марта она вышла на большие экраны французских кинотеатров", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что по данным первого дня проката, мультфильм "Мавка. Лесная песня" во Франции занял первую позицию среди всех премьерных релизов, обойдя даже блокбастер "Шазам! Ярость богов".

На понедельник, 3 апреля, во Франции было продано 160 827 билетов.

"Это означает второй по результативности стартовый уикенд в национальном французском прокате в 2023 году, пятое место в национальном бокс-офисе Франции за неделю и 5% французского кинотеатрального рынка", - добавляют в Госкино.