Об этом рассказывает Госкино.

Картина получила приз в номинации Monte Visentin, в которой были представлены полнометражные фильмы для молодежи.

"В центре сюжета – семнадцатилетний выпускник сельской школы – парень по прозвищу Казан, который больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки Светы. Ради своей мечты он готов рискнуть, но обстоятельства устремляют его жизнь в другом направлении", - рассказывает о сюжете фильма Госкино.

Также сообщается, что проект компании Kristi Films, инициированный продюсером Юрием Минзяновым, стал одним из победителей 11-го питчинга Государственного агентства Украины по кино в 2019 году и получил 21 млн грн государственного финансирования.

5 января в украинских кинотеатрах впервые покажут фильм "Щедрик" кинорежиссера Олеси Моргунец-Исаенко.

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