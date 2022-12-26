Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
Лента Мирослава Латика "Короли рэпа" победила на международном кинофестивале Vvfilmf в Италии в категории фильмов для молодежной аудитории
Об этом рассказывает Госкино.
Картина получила приз в номинации Monte Visentin, в которой были представлены полнометражные фильмы для молодежи.
"В центре сюжета – семнадцатилетний выпускник сельской школы – парень по прозвищу Казан, который больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки Светы. Ради своей мечты он готов рискнуть, но обстоятельства устремляют его жизнь в другом направлении", - рассказывает о сюжете фильма Госкино.
Также сообщается, что проект компании Kristi Films, инициированный продюсером Юрием Минзяновым, стал одним из победителей 11-го питчинга Государственного агентства Украины по кино в 2019 году и получил 21 млн грн государственного финансирования.
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