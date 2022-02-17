Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале
Фильм Марины Эр Горбач "Клондайк" получил приз жюри в секции Panorama Берлинского международного кинофестиваля
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"Премьера на Берлинале стала первым офлайн-показом созданного при поддержке Госкино фильма Марины Эр Горбач о событиях войны на Востоке Украины и катастрофе рейса MH17", - говорится в сообщении.
На фестивале "Клондайк" представляла команда ленты - режиссер Марина Эр Горбач, исполнительница главной роли Оксана Черкашина, продюсеры Мехмет Багадир Эр и Святослав Булаковский, актеры Олег Щербина и Артур Арамян, кастинг-директор фильма Татьяна Симон и художница по костюмам Виктория Филиппова.
Картина рассказывает историю семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 в селе Грабово, Донецкой области. Семья ожидает рождения первого ребенка, когда война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки.
Украинская премьера фильма запланирована на 2022 год.
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