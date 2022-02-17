Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Премьера на Берлинале стала первым офлайн-показом созданного при поддержке Госкино фильма Марины Эр Горбач о событиях войны на Востоке Украины и катастрофе рейса MH17", - говорится в сообщении.



На фестивале "Клондайк" представляла команда ленты - режиссер Марина Эр Горбач, исполнительница главной роли Оксана Черкашина, продюсеры Мехмет Багадир Эр и Святослав Булаковский, актеры Олег Щербина и Артур Арамян, кастинг-директор фильма Татьяна Симон и художница по костюмам Виктория Филиппова.



Картина рассказывает историю семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 в селе Грабово, Донецкой области. Семья ожидает рождения первого ребенка, когда война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки.

Украинская премьера фильма запланирована на 2022 год.