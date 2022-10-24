Украинский фильм "Как там Катя?" победил на кинофестивале в Люксембурге

Об этом сообщается на Facebook Госкино.

Фильм "Как там Катя?" стал одним из победителей кинофестиваля CinEast Festival в Люксембурге. Дебютная лента режиссера Кристины Тинькевич "Как там Катя?" получила приз кинокритиков кинофестиваля CinEast Festival.

Социальная драма "Как там Катя?" рассказывает о враче скорой помощи Анне, которая ищет справедливости. Жизнь женщины сменяет трагическое событие. Героиня пытается обрести справедливость и не потерять себя. Идея фильма возникла у режиссера из короткометражного фильма Solatium, в котором она исследовала тему человеческого горя и мести, которую оно влечет за собой.

Специальный приз жюри получила также украинско-словацко-чешская лента "107 Mothers/Cenzorka" режиссера Петера Керекеша.

CinEast Festival – ежегодное некоммерческое мероприятие, посвященное презентации актуальной кинопродукции стран Центральной и Восточной Европы. В поддержку Украины фестиваль в этом году представил специальную "Украинскую программу". В рамках показов представили 6 новейших украинских фильмов: "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Клондайк" Марины Эр Горбач, который будет представлять Украину на "Оскаре", "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Видение бабочки" Максима Наконечного, "Как Катя?" Кристины Тинькевич и документальный фильм "День украинского добровольца" Владимира Тихого.

Программа в поддержку Украины содержала также показы новых короткометражных и документальных лент, которые давали понимание контекста продолжающейся в Украине войны и были подкреплены дискуссиями с украинскими кинематографистами.

CinEast Festival длился с 6 по 23 октября 2022 года.

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