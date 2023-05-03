Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

Старейший Международный кинофестиваль короткометражных фильмов, проводимый с 1954 года в немецком городе Обергаузен, отметил украинскую ленту "Чернобыль 22" высшей наградой.

Фильм "Чернобыль 22" создали режиссер Алексей Радинский и продюсер Люба Кнорозок в рамках проекта The Reckoning Project: Ukraine Testifies ("Свидетельствует Украина").

Документальная лента показывает последствия временной оккупации прилегающих к Чернобыльской атомной электростанции территорий российскими войсками в феврале 2022 года. Фильм состоит из кадров, снятых на мобильный телефон, а также показаний очевидцев и работников, которые помогли сохранить объект.

Жюри отметило, что режиссер сумел создать напряжение в изображении вторжения РФ и показать связь между историей и предполагаемым будущим без использования эстетизации.

"Честные и откровенные интервью в фильме делают его важной работой как настоящего, так и будущего", - рассказали члены жюри.