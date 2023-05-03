Украинский фильм "Чернобыль 22" победил на Международном кинофестивале короткометражек
Гран-при на старейшем фестивале короткого метра в Германии получил украинский фильм "Чернобыль 22" об оккупации ЧАЭС в 2022 году
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
Старейший Международный кинофестиваль короткометражных фильмов, проводимый с 1954 года в немецком городе Обергаузен, отметил украинскую ленту "Чернобыль 22" высшей наградой.
Фильм "Чернобыль 22" создали режиссер Алексей Радинский и продюсер Люба Кнорозок в рамках проекта The Reckoning Project: Ukraine Testifies ("Свидетельствует Украина").
Документальная лента показывает последствия временной оккупации прилегающих к Чернобыльской атомной электростанции территорий российскими войсками в феврале 2022 года. Фильм состоит из кадров, снятых на мобильный телефон, а также показаний очевидцев и работников, которые помогли сохранить объект.
Жюри отметило, что режиссер сумел создать напряжение в изображении вторжения РФ и показать связь между историей и предполагаемым будущим без использования эстетизации.
"Честные и откровенные интервью в фильме делают его важной работой как настоящего, так и будущего", - рассказали члены жюри.
- Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" вышел в широкий национальный прокат 2 марта. Кассовое собрание мультфильма "Мавка. Лесная песня" за первый прокатный уикенд составило 24,9 млн грн, его посмотрели почти 190 тысяч зрителей. Также фильм стал лидером просмотров во Франции.
- В мае на больших экранах Америки и Канады выйдет анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Будут транслировать мультфильм на украинском языке.
- Лента "Как это было" (As it was) за режиссуру украинки Анастасии Солоневич и поляка Дамьяна Коцура отобрали в главный конкурс короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля.
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