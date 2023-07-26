Об этом информирует Держкіно.

Это история о казаках и нечистой силе, о борьбе добра и зла, о рае и аде. Фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" основан на книге "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде" украинского сказочника Сашка Лирника.

В фантазийном сюжете смешаны рай и ад, ангелы и черти, домовые и гадалки - все разнообразие нечисти из древних украинских рассказов и легенд, где все колеблется между светом и тьмой.

Герои оказываются во времена Запорожской Сечи – вольнице украинских казаков, которые отважно и смело защищали родную Гетманщину и не боялись ни чертей, ни смерти.

Продюсером картины стал Евгений Дьяченко.

Главные роли исполнили Константин Линартович, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Александр Пожарский, Дина Розовлян, Арам Арзуманян, Владимир Заднепровский.

Производство – ООО "Кинокомпания 2016" при поддержке Держкіно.