Украинский фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" появился на Netflix
В среду, 26 июля, на стриминговой платформе Netflix появилась украинская лента о добре и зле - "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое"
Об этом информирует Держкіно.
Это история о казаках и нечистой силе, о борьбе добра и зла, о рае и аде. Фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" основан на книге "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде" украинского сказочника Сашка Лирника.
В фантазийном сюжете смешаны рай и ад, ангелы и черти, домовые и гадалки - все разнообразие нечисти из древних украинских рассказов и легенд, где все колеблется между светом и тьмой.
Герои оказываются во времена Запорожской Сечи – вольнице украинских казаков, которые отважно и смело защищали родную Гетманщину и не боялись ни чертей, ни смерти.
Продюсером картины стал Евгений Дьяченко.
Главные роли исполнили Константин Линартович, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Александр Пожарский, Дина Розовлян, Арам Арзуманян, Владимир Заднепровский.
Производство – ООО "Кинокомпания 2016" при поддержке Держкіно.
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