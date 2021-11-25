Украинский фестиваль KISFF вошел в 20 лучших фестивалей короткометражного кино по версии издания MovieMaker

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.



Издание отмечает, что "на украинской художественной сцене происходят хорошие вещи, и кое-что из этого мы приписываем Киевскому международному фестивалю короткометражных фильмов".



В рейтинг вошли также Show Me Shorts Film Festival (Новая Зеландия), Tampere Film Festival (Финляндия), Palm Springs International Film Festival (США), Festival du court métrage de Clermont-Ferrand (Франция), Vienna Shorts (Австрия), Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Швейцария) и другие.



Первый фестиваль KISFF прошел в 2012 году. Он проходит ежегодно в Киеве. Свою цель фестиваль определяет так: "это возможность для художников обмениваться идеями через совместное пребывание на фестивале. Мы стремимся открывать потенциалы и поощрять режиссеров всех возрастов к инновациям и творчеству". Кроме конкурсного отбора, событие включает в себя тематические программы и ретроспективы, лекции, мастер-классы и образовательные программы.



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Напомним, фильм об украинской чемпионке по боксу Анне Охоту, поддерживаемой Ferrexpo, стал победителем фестиваля в Каннах.

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