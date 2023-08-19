Украинский экспорт зерновых снизился на треть после выхода РФ из "зернового соглашения", - Bloomberg
Украинский экспорт зерновых упал на треть вследствие выхода России из Черноморской зерновой инициативы: по оценкам аналитиков, поставки снизились более чем на миллион тонн
Об этом пишет Bloomberg .
Отмечается, что уменьшение импорта продовольствия может повлечь за собой регресс для экономики Украины и представляет опасность для глобальной продовольственной безопасности. Это происходит даже несмотря на то, что ЕС с начала полномасштабного вторжения выделил 1 миллиард евро на развитие альтернативных путей сообщения.
По оценкам аналитической компании УкрАгроКонсалт, с момента выхода РФ из зерновой сделки до 15 августа Украина экспортировала лишь 3,2 миллиона тонн зерновых, растительных масел и шротов по сравнению с 4,4 и 4,8 миллиона тонн в мае и июне соответственно.
В настоящее время США вместе с европейскими партнерами работают над тем, чтобы изменить поставки морем на речные, в частности, по реке Дунай. Однако, по словам представителя Украинского клуба аграрного бизнеса, существуют проблемы с логистикой: из-за пробок на дорогах некоторые грузы потребуют в четыре раза больше времени, чтобы добраться до Дуная, чем месяц назад. Это приводит к увеличению транспортных издержек.
Во время транспортировки по железной дороге время ожидания на пограничных переходах в направлении европейских стран сейчас составляет около 5-6 дней. Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко в комментарии Bloomberg сообщил, что в настоящее время компания готовится к увеличению экспорта зерновых по железнодорожным путям.
В то же время, экспорт российского зерна начал расти: по прогнозам, в сезоне 2023-2024 годов он составит почти четверть мировой торговли пшеницей.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.
12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить по временным маршрутам в украинские порты в Черном море. 16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения".
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