Украинский экспорт за 8 месяцев упал более чем на 30%, импорт – на 21,5%
В январе-августе экспорт товаров упал на 30,8% по сравнению с январем-августом 2021 года, а импорт - на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2022 года выросло в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до $5,421 млрд с $1,895 млрд.
В августе этого года по сравнению с июлем-2022 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 0,1% – до $3,137 млрд, импорта – на 1,3% – до $4,504 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе-2022 было отрицательным и составило $1,367 млрд, тогда как в июле-2022 оно также было отрицательным и составило $1,314 млрд.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.
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