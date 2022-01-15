Украинский экс-футболист "Ювентуса" назвал причину провала Шевченко в "Дженоа"
Бывший футболист "Ювентуса" Александр Заваров заявил, что Андрей Шевченко потерпел неудачу в "Дженоа" из-за отсутствия опыта работы на клубном уровне
Об этом сообщает Championat.com.
По его словам, причиной провала Шевченко и увольнения с должности главного тренера "Дженоа" стало отсутствие клубного опыта.
"У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в "Дженоа" он работал только со сборной - это немного другое. Работа с национальной командой отличается", - сказал Заваров.
Он добавил, что Шевченко следует развивать свою карьеру постепенно.
"Зидан вообще начинал с детей в "Реале", а только потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого трудно работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, дублеров и так далее. Дай Бог, чтобы у него все получилось", - пожелал Заваров, выступавший за "Ювентус" в 1988–1990 годах.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где основное время игры завершилось вничью 1:1, но в овертайме "россонери" забили два мяча и прошли дальше.
С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.
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