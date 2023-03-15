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Украинский экс-чемпион выступит в андеркарде боя самого богатого боксера мира

15 мартa, 2023 среда
12:43
Спорт

Украинский боксер Александр Гвоздик проведет поединок в андеркарде боя мексиканца Сауля Альвареса против британца Джона Райдера

Об этом написал журналист ESPN Сальвадор Родригес в twitter .

По его информации, 6 мая Гвоздик проведет поединок в рамках обширного боксерского шоу в Гвадалахаре (Мексика). Его главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в котором Канело будет боксировать против Райдера, являющегося обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Соперник Гвоздика не определился.

Сауль Альварес является самым богатым боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации).



 
Бокс
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