Украинский экс-чемпион объяснил, почему лучшие времена Ломаченко остались в прошлом

Об этом Гвоздик заявил в интервью Boxing Studio в Instagram.

По его словам, Ломаченко уже прошел пик своих возможностей, однако до сих пор на многое способен.

"Скорее всего, Вася свой пик уже прошел, но он не далек от него. Он очень разносторонний. Но все равно его пиковые кондиции уже позади. Это мое мнение. Но он по-прежнему недалеко от них", – сказал Гвоздик. , который был чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет свой следующий бой с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.

Напомним, 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что американец Теофимо Лопес боится сразиться с Василием Ломаченко , который в первом поединке проиграл из-за травмы.

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