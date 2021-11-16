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Украинский экс-чемпион объяснил, почему лучшие времена Ломаченко остались в прошлом

16 ноября, 2021 вторник
11:30
Спорт

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко уже находится не на пике своих возможностей

Об этом Гвоздик заявил в интервью Boxing Studio в Instagram.

По его словам, Ломаченко уже прошел пик своих возможностей, однако до сих пор на многое способен.

"Скорее всего, Вася свой пик уже прошел, но он не далек от него. Он очень разносторонний. Но все равно его пиковые кондиции уже позади. Это мое мнение. Но он по-прежнему недалеко от них", – сказал Гвоздик. , который был чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке проведет свой следующий бой с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.

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Бокс
Теофимо Лопес
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2021, вторник
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