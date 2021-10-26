Украинский экс-чемпион мира заявил, что Ломаченко близок к завершению карьеры

Об этом он заявил в интервью ESNews в YouTube.

По словам Александра Гвоздика, реванш с американцем Теофимо Лопесом может стать для Василия Ломаченко едва ли не последним большим сражением в карьере, которая близится к завершению.

"Теофимо на своем пике, а Ломаченко стареет. Я не думаю, что у Василия осталось много боев, возможно, два-четыре. Он будет драться еще несколько лет", - сказал Гвоздик.

В то же время, он считает, что Лопес в вероятном реванше с Ломаченко может не справиться с психологическим давлением, ведь он стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) в 23 года.

"Когда тебе в таком возрасте на плечи сваливается большая слава трудно выдержать этот груз. Интересно будет посмотреть бой Лопеса против Джорджа Камбососа, а затем мы выясним, как он может выступить в реванше с Ломаченко", - сказал Гвоздик, бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

33-летний Василий Ломаченко 11 декабря встретится с эксчемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

27 ноября Теофимо Лопес должна провести первую защиту титулов, отобранные у украинца в октябре 2020 года, в поединке против австралийца Джорджа Камбососа.

Напомним, 6 октября Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке .

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