Украинский экс-чемпион мира заговорил о возможном возобновлении карьеры ради боя с россиянином

Об этом боксер сообщил в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.



По словам Гвоздика, он готов возобновить карьеру ради боя с Дмитрием Биволом.



"Хочешь побоксировать - можем об этом поговорить, но я все равно думаю, что это не больше, чем разговоры. Я же прекрасно понимаю, что когда простоя, мой актив как боксера очень быстро обесценивается. В общем я с удовольствием поговорю. Мы можем встретиться и обсудить все эти моменты", - сказал украинец.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева из России в 2019 году.

Напомним, 15 ноября украинец Александр Гвоздик заявил, что готов вернуться на ринг ради поединка с лидером рейтинга лучших боксеров мира Саулем Альваресом.

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