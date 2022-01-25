Украинский экс-чемпион мира объявил о бое против американского нокаутера
Украинский боксер Виктор Постол 26 февраля проведет бой против американца Гарри Антуана Расселла
Об этом сообщает BoxingScene .
По его словам, он сразу принял предложение о бое с американцем, выигравшим нокаутом все свои 14 поединков.
"Я принял этот бой, как только его предложили. Я давно не дрался и хотел вернуться на ринг как можно скорее. Особенно взволнован тем, что буду иметь возможность встретиться с молодым и хорошим соперником", - сказал Постол.
Бой Постол – Расселл состоится 26 февраля в Лас-Вегасе (США).
В последний раз украинец выходил на ринг в августе 2020 года и проиграл по очкам Хосе Рамиресу из США.
38-летний Виктор Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
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