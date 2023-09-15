Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ

Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в СБУ издания "Цензор.НЕТ", "24 канал" и "РБК-Украина".

По информации источников, экспериментальный дрон СБУ Sea Baby атаковал российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Он попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Читайте также: Удар по Евпатории свидетельствует о системных проблемах российской ПВО во временно оккупированном Крыму, - ISW

Сейчас российские оккупанты отбуксировали "Самум" на ремонт. На тот момент российское судно было склонено, а также имело крен на правый борт.

Экспериментальный морской дрон Sea Baby работает даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами. В частности, во время операции высота волн достигала 1,5-2 метров.