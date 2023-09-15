Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
В четверг, 14 сентября, украинский экспериментальный дрон Sea Baby подбил российский ракетный корабль "Самум"
Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в СБУ издания "Цензор.НЕТ", "24 канал" и "РБК-Украина".
По информации источников, экспериментальный дрон СБУ Sea Baby атаковал российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты. Он попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.
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Сейчас российские оккупанты отбуксировали "Самум" на ремонт. На тот момент российское судно было склонено, а также имело крен на правый борт.
Экспериментальный морской дрон Sea Baby работает даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами. В частности, во время операции высота волн достигала 1,5-2 метров.
- В ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ.
- 14 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.
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