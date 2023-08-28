Украинский документальный фильм о войне "Мы не погаснем" получил награду на международном фестивале MakeDox
Лента украинского режиссера Алисы Коваленко "Мы не угаснем" о становлении личности во время войны получила специальное отличие "Onion Award" на 14-м международном фестивале документального кино MakeDox
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.
Как пишет пресс-служба Госкино, сюжет фильма "Мы не погаснем" основан на показе истории взросления подростков с востока Украины на фоне войны и их чрезвычайного путешествия к вершинам Гималайских гор.
"Несмотря на мрачную реальность вокруг, Андрей, Руслан, Илья, Лиза и Лера мечтают, ищут приключений, протестуют и борются с серостью и скукой. Пока мир вокруг них приходит в упадок, шахты закрываются, угроза эскалации войны растет, они не сдаются и пытаются идти по зову своих мечтаний", - рассказали в агентстве.
Фото: ГосКино Украины / facebook
Документальный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Польскому киноинституту и IDFA Bertha Fund - Classic Postproduction.
Операторами-постановщиками стали Сергей Стеценко и Алиса Коваленко, креативными продюсерами – Стефан Сион и Алиса Коваленко, а продюсерами являются Валерий Калмыков, Яна Калмыкова и Алексей Кобелев.
MakeDox – это международный фестиваль документального кино, который проводится ежегодно в Скопье, Македония. Фестиваль стал важной платформой для презентации интереснейших и инновационных документальных фильмов, а также для содействия обмену опытом и созданию связей между документалистами, кинематографическими профессионалами и зрителями. В этом году он проходил с 17 по 24 августа.
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