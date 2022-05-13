Об этом сообщило Минобороны Украины в телеграмме .

"Военнослужащий разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия сбил беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", предназначенный для подавления GSM-связи", - отметили в министерстве.

12 мая ВСУ сбили вертолет, ракету и 5 беспилотников.

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