Украинский десантник сбил российский беспилотник для подавления GSM-связи
Николаевский десантник сбил российский БПЛА комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер" для подавления GSM-связи
Об этом сообщило Минобороны Украины в телеграмме .
"Военнослужащий разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия сбил беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", предназначенный для подавления GSM-связи", - отметили в министерстве.
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