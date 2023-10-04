Украинский десант высадился в Крыму и дал бой оккупантам, ГУР рассказало детали

Об этом информирует пресс-служба.

"Спецназначенцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам", - говорится в заявлении.

На видео, опубликованном Главным управлением разведки, видно, как к побережью подходят катера со спецназовцами. Время проведения десантной операции ГУР не сообщает.

Военные подчеркивают, что Крым будет украинским или безлюдным.

Андрей Юсов, представитель ГУР, заявил Общественному, что группа спецназовцев, совершившая десант на временно оккупированную территорию Крыма, после выполнения задачи наносила потери и отступила. Он также добавил, что украинские спецназовцы также понесли определенные потери.

"Можем сказать, что было жестокое сражение: значительные потери личного состава оккупантов. К большому сожалению есть также потери и среди украинских бойцов спецназовцев. Но они несоразмерны с российскими. Операция по деоккупации продолжается и безусловно хочется обратиться ко всем жителям Крыма, что Крым вернется в Украину. Ждите, помогайте Силам безопасности и обороны освобождать украинскую оккупированную территорию от российских захватчиков", - подчеркнул представитель украинской разведки.

Спецоперации ГУР в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 24 августа прошла совместная спецоперация Главного управления разведки Минобороны при поддержке Военно-Морских сил Украины. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время боестолкновения наши защитники дали отпор врагу. В украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

6 сентября Юсов заявил, что украинская спецоперация на территории временно оккупированного Крыма продолжается . Разведка не раскрывает деталей.