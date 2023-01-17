Украинский дебютант Australian Open дал бой 25-й ракетке мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Крутых дебютировал на турнире самой престижной серии Grand Slam в Мельбурне и попал в основной раунд из-за квалификации.

В первом круге 22-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 188 место, встретился с 25-й ракеткой мира Диего Шварцманом из Аргентины.

Крутых оказал титулованному сопернику достойное сопротивление и выиграл на тайбрейке вторую партию, однако не смог выйти во второй раунд - 4:6, 7:6, 3:6, 6:7. Матч длился почти 4 часа.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января

Мужчины

Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Диего Шварцман (Аргентина) – 4:6, 7:6, 3:6, 6:7

16 января украинки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль одержали победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Во время игры Екатерины Байндль болельщик на трибунах продемонстрировал российский флаг, а посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира.

17 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису запретили белорусские и российские флаги после того, как Украина пожаловалась, что один из болельщиков показал накануне флаг РФ.

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