Украинский COVID-сертификат признают 52 страны, – Минздрав

Об этом она заявила на брифинге в среду, 15 декабря.



"В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных COVID-документов при пересечении границы ", – сказала Карчевич.



По ее словам, вакцинированные граждане Украины будут иметь возможность посещать больше стран без ПЦР-тестов самоизоляции в странах прибытия, если это позволит эпидемическая ситуация.



Пока такая возможность для украинцев есть в 52 странах мира, признающих украинские COVID-сертификаты "Действия".



Она напомнила, что власти Сингапура разрешили въезд в страну гражданам Украины с COVID-сертификатами. Ожидается, что украинские COVID-документы в скором времени признает Таиланд.

Напомним, Минцифры создало отдельную вебплатформу с ответами на самые распространенные вопросы по COVID-сертификатам.