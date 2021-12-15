Украинский COVID-сертификат признают 52 страны, – Минздрав
Замглавы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич сообщила, что украинский COVID-сертификат признают в 52 странах мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-документов, тогда это число возрастет до 80
Об этом она заявила на брифинге в среду, 15 декабря.
"В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных COVID-документов при пересечении границы ", – сказала Карчевич.
По ее словам, вакцинированные граждане Украины будут иметь возможность посещать больше стран без ПЦР-тестов самоизоляции в странах прибытия, если это позволит эпидемическая ситуация.
Пока такая возможность для украинцев есть в 52 странах мира, признающих украинские COVID-сертификаты "Действия".
Она напомнила, что власти Сингапура разрешили въезд в страну гражданам Украины с COVID-сертификатами. Ожидается, что украинские COVID-документы в скором времени признает Таиланд.
- Напомним, Минцифры создало отдельную вебплатформу с ответами на самые распространенные вопросы по COVID-сертификатам.
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