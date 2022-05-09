Украинский чемпион заявил, что лучшего боксера мира "ограбили" в бою с россиянином

Об этом Гвоздик сообщил в комментарии Esnews.

По его словам, Альварес сделал достаточно для победы над обладателем титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Биволом, которому судьи предпочли по очкам единогласное решение.

"Приличный бой, ровный. Честно говоря, Канело мне понравился больше. Я думаю, что он сделал достаточно для победы. Судьи оценили так, возможно, им виднее. Думаю, это было разумное сражение от Канело. Вы видели защитные движения Сауля. Они, возможно, забыли их счесть. Каждый раз, когда твой оппонент промахивается, это должно считаться", - сказал Гвоздик.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Александр Гвоздик в 2018 – 2019 годах обладал чемпионским титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе. В 2020 году он объявил о завершении карьеры. Украинец помогал Альваресу готовиться к бою с Биволом в качестве спарринг-партнера.

8 мая Сауль Альварес уступил по очкам россиянину Дмитрию Биволу в бою за титул WBA в полутяжелом весе.

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