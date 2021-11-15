Украинский чемпион заговорил о готовности немедленно возобновить карьеру для боя с лучшим боксером мира
Украинец Александр Гвоздик заявил, что готов вернуться на ринг ради поединка с лидером рейтинга лучших боксеров мира Саулем Альваресом
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Гвоздика, у него есть мотивация сражаться против мексиканца Сауля Альвареса.
"Если я чемпион мира, то хочу быть чемпионом. Не быть в топе и говорить, что я стану чемпионом. Выйти на этот уровень. Я всегда стараюсь смотреть на эти вещи реально. И думать головой. Выскочить за большим чеком? Каждый согласится. Я уже говорил, если "Канело" предложит бой, я хоть завтра готов боксировать, но моя мотивация понятна. Я в форме нахожусь, могу вернуться", - сказал Александр Гвоздик.
Мексиканец Сауль Альварес 7 ноября нокаутировал американца Калеба Планта в 11 раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в своей нынешней категории.
По признанию Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, победа над Плантом стала самой большой в его карьере.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева из России в 2019 году.
- Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
- 11 ноября стало известно, что Альварес заработал в бою против Планта $40 млн.
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