Украинский чемпион вернулся на ринг после длительного перерыва и победил нокаутом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Канкуне (Мексика) Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг) должен был драться с 22-летним мексиканцем Рикардо Салас Родригесом, однако в последний момент его заменил 40-летний Эрнесто Эспана.

Украинец одержал победу в 10-м раунде техническим нокаутом. Для него этот бой стал первым с февраля прошлого года.

35-летний Тарас Шелестюк является чемпионом мира среди любителей в категории до 69 кг и бронзовым призером Олимпиады-2012. Он выиграл все свои 19 поединков на профессиональном ринге.

Напомним, 1 февраля Тарас Шелестюк победил аргентинца Луиса Альберто Верона.

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