Украинский чемпион узнал имя соперника в андеркарде боя самого богатого боксера мира
Украинский боксер Александр Гвоздик проведет 6 мая в Мексике поединок против латвийца Ричарадса Болотника
Об этом сообщает BoxeRingWeb .
Украинский и латвийский боксеры полутяжелого веса (до 79,4 кг) встретятся 6 мая в Гвадалахаре в андеркарде поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.
35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). В остальных 18 поединках Гвоздик победил.
32-летний Ричардс Болотникс выиграл 19 боев, уступил в 6 и 1 свел вничью.
Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.
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12 февраля Александр Гвоздик одолел мексиканца Жозуэ Обандо в первом поединке после трехлетнего перерыва.
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