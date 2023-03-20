Об этом сообщает BoxeRingWeb .

Украинский и латвийский боксеры полутяжелого веса (до 79,4 кг) встретятся 6 мая в Гвадалахаре в андеркарде поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). В остальных 18 поединках Гвоздик победил.

32-летний Ричардс Болотникс выиграл 19 боев, уступил в 6 и 1 свел вничью.

Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.