Об этом сообщает WBC-Ukraine в Instagram.

"Я поддерживал себя в форме, посещал зал и спарринговал время от времени и понял, что я стал снова "голодным". Почему бы не попытаться вернуться? Посмотрим, что из этого выйдет. Я мотивирован и готов идти в бой", - сказал Гвоздик.

Он добавил, что возобновить карьеру его мотивировала также война в Украине.

"Я считаю, что поднять украинский флаг в любом уголке мира является, безусловно, дополнительной мотивацией для моего народа. В эти трудные времена это одна из весомых причин моего решения вернуться", - подчеркнул Гвоздик.

Гвоздик выйдет на ринг 11 февраля в американском городе Помона. Соперником украинца станет аргентинец Хорхе Миранда, который провел 80 поединков и потерпел 21 поражение.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел 1 поражение.