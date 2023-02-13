Украинский чемпион рассказал, когда сразится за титул после победного возвращения на ринг
Украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что планирует провести бой за титул чемпиона мира в следующем году
Об этом Гвоздик рассказал Укринформу .
По его словам, он доволен победой в поединке с мексиканцем Жозуэ Обандо, в котором он 12 февраля вернулся на ринг после трехлетнего перерыва.
"Поединком в целом доволен. Я выполнил те задачи, которые ставил перед собой. Что касается дальнейшей карьеры, как минимум один бой еще проведу, было бы хорошо, если больше. Планирую боксировать снова в мае. Относительно титульного боя, хотел бы это сделать в следующем году, будем смотреть по ситуации", - сказал Гвоздик.
35-летний Александр Гвоздик обладал титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 года украинец объявил о завершении карьеры.
Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 19 поединков, в 18 одержал победу и потерпел 1 поражение.
- 12 февраля Александр Гвоздик одолел Жозуэ Обандо в первом поединке после трехлетнего перерыва.
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