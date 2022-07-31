Об этом Сенченко сказал в интервью каналу "Два боковых" в YouTube .

По его словам, Ломаченко обязан воспользоваться своей многомиллионной аудиторией, чтобы рассказать миру о российской агрессии против Украины.

"Мне непонятна его человеческая позиция. Он имеет многомиллионную аудиторию, его знают во всем мире. Хотя Ломаченко и пытается не сильно давать интервью, но можно сказать, что он публичный, знаменитый человек. Поэтому он должен был высказать свою точку зрения, сказать, что он думает по поводу вторжения России. Мне вообще непонятна его позиция", - отметил Сенченко.

Василий Ломаченко - бывший чемпион мира в трех весовых категориях. После 24 февраля он записался в родном Белгород-Днестровском в Одесской области в ряды Терробороны и отказался покидать Украину. Поэтому сорвался его возможный бой против тогдашнего абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) австралийца Джорджа Камбососа. Ломаченко за это время опубликовал несколько постов в соцсетях, однако не упомянул о России.

45-летний Вячеслав Сенченко в 2009-2012 годах владел титулом чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Сейчас он работает тренером.

9 июля промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится с победителем боя между американцем Дэвином Хейни и Джорджем Камбососом.

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