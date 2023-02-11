Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украинский чемпион провалил взвешивание перед возвращением на ринг

Украинский чемпион провалил взвешивание перед возвращением на ринг

11 февраля, 2023 суббота
10:50
Спорт

Бой украинца Александра Гвоздика против мексиканца Жозуэ Обандо состоится вне лимита полутяжелого веса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На процедуре взвешивания Гвоздик показал 83,9 кг, а Обандо – 86,9 кг. Таким образом, ни один из боксеров не уложился в лимит полутяжелого веса (до 79,2 кг).

Жозуэ Обандо за два дня до поединка заменил аргентинца Хохе Миранду, который должен был выйти в ночь на 12 февраля на ринг против украинца в американском городе Помона.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел 1 поражение.

Обандо в 56 поединках потерпел 34 поражения.

Бокс
Читайте также:
Олександр Усик
10 февраля, 2023 пятница
Супербой Усик – Фьюри оказался под угрозой срыва
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
10 февраля, 2023 пятница
Почему СБУ неохотно проверяет гражданство судей Верховного суда
ракетний удар
10 февраля, 2023 пятница
Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 41.86
    Продажа 42.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
11 февраля
12:09
OPINION
Если бы не война в Корее...
11:47
В Украину прибыла первая партия зенитных установок L-70, - министр обороны Литвы
11:36
Укрэнерго: на Харьковщине действуют аварийные отключения, ограничено потребление на Хмельнитчине, Житомирщине, Одесщине, Киевщине и в Киеве
11:34
Google предостерегает пользователей от чат-ботов, которые могут вызвать галлюцинации
11:11
Стало известно, почему откладывается дебют украинца Забарного в АПЛ
11:00
Госатомрегулирование запретило эксплуатацию 4 энергоблоков Запорожской АЭС
10:38
Число жертв в результате землетрясений в Сирии и Турции возросло до более 24 тыс. человек
10:31
ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста мира
10:25
Ночью захватчики атаковали Одесщину и сбросили 4 авиабомба на остров Змеиный
10:02
В течение суток РФ атаковала Херсонщину 63 раза
10:00
OPINION
Почему мы фокусируемся на главном, только когда российские пушки под Киевом
09:57
Британская разведка объяснила, почему НДС Вагнера прекратила массово вербовать заключенных
09:33
NYT спрогнозировал, на каком направлении ВСУ начнут контрнаступление
08:49
Курс валют на 11 февраля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
08:33
"Реал" - "Аль-Хиляль": где и когда смотреть финал клубного чемпионата мира
08:27
За сутки ВСУ ликвидировали 1140 россиян, 61 крылатую ракету, 27 БПЛА и 9 танков
08:09
Ночью РФ атаковала Днепропетровщину: в Криворожском и Никопольском районах есть попадание в энергетические объекты
08:06
OPINION
О какой Украине я мечтаю
07:48
В Великобритании взорвалась бомба времен Второй мировой войны
07:20
Генштаб: За сутки россияне совершили пуски 106 ракет по Украине
06:50
Белый дом: Каждая страна может принимать суверенные решения по передаче самолетов Украине
06:25
Словакия начнет переговоры о предоставлении Украине истребителей МиГ-29
05:59
НАТО
В ISW не верят в эскалацию между РФ и НАТО из-за ракет над Румынией
05:36
Неудачи под Угледаром свидетельствуют о плохой подготовке мобилизованных и институциональных проблемах армии РФ, – ISW
05:12
США наложили санкции на компании из Китая из-за "шпионского шара"
04:44
"Нужно 1,5-2 года": Пригожин не верит, что РФ сможет быстро "закрыть "ДНР" и "ЛНР"
04:16
Олаф Шольц
До конца марта 80 танков Leopard 2 для Украины должны быть готовы, - Шольц
03:59
В Турции задержан руководитель компании, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения
03:31
Аргентина и Колумбия выступили с инициативой прекращения огня в Украине
03:04
США отреагировали на информацию о пролете ракет РФ над территорией НАТО
02:36
Двух "рельсовых партизан" в Беларуси приговорили к 22 годам заключения
02:10
США отказались от предложения Бразилии обсуждать мир в Украине без Украины
01:44
россия хакер
В Госдуме РФ предлагают легализовать хакеров, работающих в пользу Кремля
01:16
Обновлено
Против участия атлетов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду объединились 35 стран
00:56
Хмельницкая АЭС
Из-за российских обстрелов 10 февраля остановился один из блоков реактора на Хмельницкой АЭС
00:49
Музей Метрополитен в США признал еще двух художников украинцами
00:39
Обновлено
Вечерняя атака дронов: на юге ПВО сбила 11 "шахедов" за три часа
00:13
USAID выделяет $60 млн на усиление кибербезопасности Украины
00:00
"Жирона" Цыганкова проиграла "Кадису" в Ла Лиге
2023, пятница
10 февраля
23:37
Иерархов Польской автокефальной православной церкви призвали осудить российские преступления и признать ПЦУ канонической – открытое письмо
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV