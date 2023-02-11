Об этом сообщает Еспресо.TV.

На процедуре взвешивания Гвоздик показал 83,9 кг, а Обандо – 86,9 кг. Таким образом, ни один из боксеров не уложился в лимит полутяжелого веса (до 79,2 кг).

Жозуэ Обандо за два дня до поединка заменил аргентинца Хохе Миранду, который должен был выйти в ночь на 12 февраля на ринг против украинца в американском городе Помона.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел 1 поражение.

Обандо в 56 поединках потерпел 34 поражения.