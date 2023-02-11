Украинский чемпион провалил взвешивание перед возвращением на ринг
Бой украинца Александра Гвоздика против мексиканца Жозуэ Обандо состоится вне лимита полутяжелого веса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На процедуре взвешивания Гвоздик показал 83,9 кг, а Обандо – 86,9 кг. Таким образом, ни один из боксеров не уложился в лимит полутяжелого веса (до 79,2 кг).
Жозуэ Обандо за два дня до поединка заменил аргентинца Хохе Миранду, который должен был выйти в ночь на 12 февраля на ринг против украинца в американском городе Помона.
35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.
Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел 1 поражение.
Обандо в 56 поединках потерпел 34 поражения.
- 25 декабря 2022 года Александр Гвоздик подтвердил , что возобновит карьеру и проведет первый за три года бой.
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