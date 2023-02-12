Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Помоне (США) Гвоздик выиграл у Обандо по итогам шести раундов единогласным решением судей – 60:54, 60:54, 60:54.

Для украинца это сражение стало первым после трехлетнего перерыва в карьере. Он прошел в промежуточной весовой категории, поскольку оба боксера на взвешивании не уложились в лимит полутяжелого веса (до 79,2 кг).

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 19 поединков, в 18 одержал победы и потерпел 1 поражение.

Обандо в 57 поединках потерпел 35 поражений.