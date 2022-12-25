Об этом Гвоздик заявил в эфире Шиповник Шоу в YouTube.

"Я возвращаюсь, я подтверждаю это. Готовлюсь на январь сейчас, есть еще варианты в марте. Но я не подписал контракт. Уже эти даты переносились трижды. Сейчас готовлюсь к январю. Оппозиция не будет чемпионской, топовой. Оппозиция будет какая-то, чтобы вернуться. Оппозиция будет такая, какую я должен проходить легко для того, чтобы вернуть те ощущения, которые у меня должны быть в ринге", - рассказал Гвоздик.

Он добавил, что после этого в марте предстоит встретиться с более серьезным соперником.

"Потом, может, более серьезное что-то будет в марте. Но повторяю, я не хочу кого-то обнадеживать, что это будет сто процентов. Потому что мне уже давали три даты, и все три сорвались. Поэтому когда я подпишу контракт, первым делом я выставлю пост с постером на мой бой-возвращение", - пообещал Гвоздик.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 года проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел 1 поражение.

В апреле 2022 года Александр Гвоздик согласился стать спарринг-партнером мексиканца Сауля Альвареса.

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