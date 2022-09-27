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Украинский чемпион объяснил, почему проигнорировал Ломаченко во время боя Альварес – Головкин

27 сентября, 2022 вторник
13:48
Спорт

Украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что не встретился с Василием Ломаченко в Лас-Вегасе, поскольку несколько лет с ним не общается

Об этом Гвоздик рассказал в интервью 24 каналу .

Таким образом он ответил на вопрос, правда ли, что он и другой украинец Сергей Деревянченко проигнорировали соотечественника во время шоу в Лас-Вегасе из-за неоднозначной позиции Василия Ломаченко относительно войны с Россией, которую он до сих пор не решился назвать агрессором.

"Я не могу говорить за Деревянченко. Я лично Василия не видел, но я знаю, что он был там. Мы не общались еще задолго до начала этой войны. Поэтому никого я не игнорировал. Я просто не делал ничего, чтобы с ним встретиться", - объяснил Гвоздик.

В то же время он добавил, что не поддерживает подобное отношение Ломаченко к войне с Россией.

"Мы не договаривались, потому что мы не общаемся. Но мои отношения с Василием никак не связаны с "военной операцией". Если вам интересно знать мое мнение – я не поддерживаю его отношение к этому вопросу. Но повторюсь, что мое такое игнорирование не связано с его отношением к "военной операции". Это все произошло еще до этого", - рассказал Гвоздик.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 г. проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020 г. украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел одно поражение.

Василий Ломаченко является экс-чемпионом мира в полулегком (до 57,2 кг), втором полулегком (до 59 кг) и легком весе (до 61,2 кг).

13 сентября Василий Ломаченко заявил, что проведет следующий поединок 29 октября против американца Джемейна Ортиса и посвятит бой украинскому народу .

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Бокс
война с Россией
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