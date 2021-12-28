Украинский чемпион назвал единственного бойца, способного победить лучшего боксера мира

Об этом Хитроу рассказал в эфире канала Boxing Studio.

По его словам, поражение лидеру рейтинга лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring, способен нанести чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) ) Артур Бетербиев.

"Кто способен победить "Канело"? Бетербиев. Если вдруг "Канело" решится подняться в полутяжелый вес, Бетербиев — единственный, кто может его победить", — сказал Хитров, чемпион мира-2011 в категории до 75 кг.

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Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). В 2022 году он планирует подняться в полутяжелую или первую тяжелую (до 90,7 кг) категорию.

Мексиканец в 2019 году победил другого россиянина – Сергея Ковалева – и отобрал у него титул WBO (Всемирной боксерской федерации) в полутяжелом весе.