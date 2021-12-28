Украинский чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры

Об этом Хитров заявил в эфире Boxing Studio в Instagram.

По его словам, он устал боксировать и, скорее всего, завершил карьеру.

"На 95% я, скорее всего, завершил карьеру. Я уже устал боксировать, если честно. Мне 33 года, я начал боксировать, когда мне было семь. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать. В юношестве и начале взрослого жизнь я постоянно бился.Я не боксировал два с половиной - три года. Но последние пол года я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать", - сказал Хитров.

Он добавил, что собирается передавать опыт молодым боксерам в Кривом Роге.

"Мне есть чем заняться, я не бедный человек. Меня все устраивает, я вернулся в свою страну и в свой город для того, чтобы делиться своим опытом с новым поколением, с молодежью, с детьми, начинающими свой путь – как и я 25 лет назад. Я получил хороший опыт в США, мне есть что рассказать, чем поделиться. Для этого я вернулся домой", - сказал Хитров.

33-летний боксер является чемпионом мира-2011 в весе до 75 кг среди любителей. Среди профессионалов Хитров одержал 20 побед и потерпел два поражения. Последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года.

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