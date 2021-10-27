Украинский чемпион готов немедленно возобновить карьеру ради боя с лучшим боксером мира
Украинец Александр Гвоздик выразил готовность вернуться на ринг ради поединка с лидером рейтинга лучших боксеров мира Саулем Альваресом
Об этом Гвоздик заявил в интервью ESNews.
По словам бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), он готов хоть завтра возобновить карьеру, если придет предложение встретиться с мексиканцем.
"Бой с "Канело" был бы великим для меня. Если бы он дал мне такую возможность, то завтра я бы вернулся на ринг", - сказал Гвоздик, владевший титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Тренер Роберт Гарсия отметил, что поединок с украинцем мог бы быть интересен лидеру рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
"Алекс ушел из бокса, когда он мог занять положение, в котором "Канело" захотел бы подраться с ним", - убежден Гарсия.
Сауль "Канело" Альварес является чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
В 2019 году мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и стал чемпионом мира WBO в полутяжелом весе, но позже отказался от титула.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева из России в 2019 году.
- Напомним, 26 октября украинский тяжеловес Александр Усик в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, журнал The Ring удержался на втором месте после Сауля Альвареса.
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