Украинский чемпион Bellator рассказал, когда планирует защищать титул
Украинец Ярослав Амосов заявил, что планирует провести защиту чемпионского титула Bellator в сентябре 2023 года
Об этом Амосов сказал в интервью Віддушівдушу.
"Только начали отдыхать от последних боев. Я думаю, что можно было бы просить поединок на сентябрь. Сейчас пока уехать нужно, тренироваться нормально. Сейчас мы тоже тренируемся, но делаем такую себе физкультуру", - рассказал Амосов.
Он добавил, что его следующим соперником, вероятно, станет ямаец Джейсон Джексон.
"У меня пожеланий по поводу соперника нет, потому что я не выбираю уже. Я защищаю пояс. Думаю, у меня будет Джейсон Джексон", – предположил Амосов.
26 февраля в Дублине украинец победил американца Логана Сторли, обладавшего поясом "временного" чемпиона Bellator и защитившего титул в полусреднем весе (до 77 кг).
- 26 февраля Ярослав Амосов защитил титул Bellator в поединке против Логана Сторли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное