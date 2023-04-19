Об этом Амосов сказал в интервью Віддушівдушу.

"Только начали отдыхать от последних боев. Я думаю, что можно было бы просить поединок на сентябрь. Сейчас пока уехать нужно, тренироваться нормально. Сейчас мы тоже тренируемся, но делаем такую себе физкультуру", - рассказал Амосов.

Он добавил, что его следующим соперником, вероятно, станет ямаец Джейсон Джексон.

"У меня пожеланий по поводу соперника нет, потому что я не выбираю уже. Я защищаю пояс. Думаю, у меня будет Джейсон Джексон", – предположил Амосов.

26 февраля в Дублине украинец победил американца Логана Сторли, обладавшего поясом "временного" чемпиона Bellator и защитившего титул в полусреднем весе (до 77 кг).