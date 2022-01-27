Украинский боксер заявил, что в бою с Головкиным у него украли победу

Об этом Деревянченко рассказал в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялимова".

По его словам, поклонники бокса до сих пор подходят к нему и говорят, что он заслуживал победы над Головкиным в октябре 2019 года в поединке за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

"Обокрали или нет? Тренер учил, что если руку не подняли, значит, ты не доработал, что-то сделал не так. Да, зал освистывал Головкина. До сих пор люди подходят и говорят, что я точно победил", - рассказал Деревянченко.

Он добавил, что в ходе поединка с казахстанцем вовремя изменил тактику, что позволило изменить ход встречи.

"В ринге я должен был постоянно двигаться, не застаиваться на месте. Много джебом работать, постоянно двигаться, атаковать и идти, атаковать и идти. Но эта тактика особо не сработала, потому что когда я начал так двигаться, я давал много места Головкину, а он очень хорошо обрезал углы и быстро сближался, я не мог достать его", – вспомнил Деревянченко.

Он отметил, что наконец-то поставил Головкина в некомфортные условия.

"Когда я решил пойти на него, то начал крутить, делать углы, был чуть-чуть ближе и пытался его столкнуть, чтобы он шел назад, Головкину было не очень комфортно. Это давало свои результаты", - сказал Деревянченко.

Напомним, 6 октября 2019 года в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе Сергей Деревянченко уступил Геннадию Головкину .

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