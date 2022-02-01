Украинский боксер заявил, что его "ограбили" в чемпионском поединке

Об этом Постол заявил в интервью Meta-ratings.com.ua .

По его словам, в августе 2021 года судьи отдали Рамиресу победу в бою за титулы WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) только потому, что бой происходил в США.

"Я просматривал этот поединок и не один раз. Чуть-чуть я пожалел себя, где-то немного перестраховался. Все говорили, что я снова проиграю нокаутом, но я дал ровный бой. Одно точно могу сказать, что если бы этот бой был в Украине, победу отдали бы мне. Судьи помогли Рамиресу. Потому что мы все понимаем, он местный, бой был на его территории, и, конечно же, ему немного помогли", - сказал Постол, владевший чемпионским титулом WBC в 2015 - 2016 годах.