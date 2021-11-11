Украинский боксер возвращается на ринг после поражения в чемпионском бою

Об этом сообщает Bad Left Hook.

Деревянченко и Адамес встретятся 5 декабря в Лос-Анджелесе (США) в андеркарте поединка за титул "регулярного" чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) между американцем Джервонтой Дэвисом и мексиканцем Исааком Крузом.

35-летний Сергей Деревянченко не выходил на ринг с июня 2020 года, когда он уступил обладателю пояса WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло из США по очкам.

До этого украинец проиграл в боях за титул чемпиона мира казахстанцу Геннадию Головкину и американцу Дэниелу Джейкобсу.