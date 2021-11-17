Украинский боксер устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем в Киеве
Чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян провел дуэль взглядов перед поединком с панамцем Луисом Консепсьоном
Об этом сообщает LuckyPunch в Instagram.
Далакян, владеющий титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в самом легком весе (до 50,9 кг), впервые встретился с Консепсьоном на пресс-конференции в Киеве.
Бой между представителями Украины и Панамы состоится 20 ноября в столице Украины.
Далакян выиграл среди профессионалов все 20 поединков. У Консепсьона 39 побед и восемь поражений.
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В июне 2020 года Артем Далакян не смог договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC Хулио Сезаром Мартинесом.
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