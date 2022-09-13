Украинский боксер Усик заявил о планах сыграть в УПЛ
Украинский боксер Александр Усик заявил, что планирует сыграть в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу
Об этом он рассказал в интервью Профутболу .
По словам Усика, он уже сыграл в товарищеском матче за клуб первой лиги "Полесье" и теперь хочет выступить в премьер-лиге.
"У меня уже одна детская мечта сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду "Полесье". А сейчас, когда ребята немного поработают, и с Божьей помощью – высшая лига. И я думаю, что мне дадут 7 минут второго тайма сыграть в высшей лиге Я буду готовиться, немного скину вес, чтобы быть на поле быстрее", - сказал Усик.
"Полесье" после трех туров идет без потерь и вместе с "Карпатами" лидирует в первой лиге.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе.
- 4 февраля 2022 года в Турции Александр Усик вышел на матч против ровенского "Вереса" в составе житомирского "Полесья".
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