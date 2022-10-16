Об этом он написал в своем instagram.

Стартовая цена перчатки – 30 000 грн, шаг на аукционе – 2 000 грн. Аукцион продлится до 21 октября 2022 года. Шелестюк отметил, что автограф Майвезер оставил в 2022 году.

Флойд Майвезер – один из самых известных непобедимых боксеров мира. Пока его рекорд составляет 50-0.

"Будет хлопок": украинцы за 7 часов задонатили более 206 млн грн на дроны-камикадзе.

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