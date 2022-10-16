Украинский боксер Шелестюк выставил на продажу перчатки с автографом Майвезера, деньги пойдут на ВСУ
Украинский боксер Тарас Шелестюк выставил на продажу перчатки с автографом легендарного непобедимого боксера Флойда Майвезера, все полученные средства пойдут на квадрокоптеры для ВСУ
Об этом он написал в своем instagram.
Стартовая цена перчатки – 30 000 грн, шаг на аукционе – 2 000 грн. Аукцион продлится до 21 октября 2022 года. Шелестюк отметил, что автограф Майвезер оставил в 2022 году.
Флойд Майвезер – один из самых известных непобедимых боксеров мира. Пока его рекорд составляет 50-0.
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