Украинский боксер разгромно проиграл в бою за титул чемпиона мира
Украинский боксер Карен Чухаджян уступил единогласным решением судей американцу Джарону Эннису в поединке за звание чемпиона мира IBF в полусреднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
8 января в Вашингтоне Чухаджян не смог отобрать у Энниса ни одного раунда – 108:120, 108:120, 108:120. Американец победил единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).
26-летний Карен Чухаджян потерпел второе поражение в карьере, в его активе 21 победа. 25-летний Джарон Эннис выиграл все 30 боев.
Главным чемпионским поясом IBF в полусреднем весе владеет американец Эррол Спенс.
- 7 января Карен Чухаджян оказался тяжелее Джарона Энниса перед боем за титул временного чемпиона мира.
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