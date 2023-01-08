Украинский боксер разгромно проиграл в бою за титул чемпиона мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

8 января в Вашингтоне Чухаджян не смог отобрать у Энниса ни одного раунда – 108:120, 108:120, 108:120. Американец победил единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации).

26-летний Карен Чухаджян потерпел второе поражение в карьере, в его активе 21 победа. 25-летний Джарон Эннис выиграл все 30 боев.

Главным чемпионским поясом IBF в полусреднем весе владеет американец Эррол Спенс.

7 января Карен Чухаджян оказался тяжелее Джарона Энниса перед боем за титул временного чемпиона мира.

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