Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Themistode.

"Я надеюсь, что Усик победит, но думаю, что этот бой будет не таким, как первый. Джошуа много работает. Думаю, что шансы 50 на 50. Шансы равны, Джошуа хотел провести реванш, он желает победить, я считаю, что он покажет другой бокс", - сказал Деревянченко.

Он убежден, что Джошуа на этот раз способен перебоксировать Усика.

"В первом поединке Джошуа удавалось боксировать, но Усик победил. В этом бою Джошуа что-то изменит. Я думаю, что он будет более агрессивным. В таком случае у него будут шансы. Но Усик очень хорошо двигается, у него хорошо работают ноги и он использует углы. Посмотрим", – сказал Деревянченко.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Сергей Деревянченко в 2018-2020 годах трижды сражался за титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) и уступил казахстанцу Геннадию Головкину и американцам Дэниелю Джейкобсу и Джермаллу Чарло.

21 июня Тайсон Фьюри заявил, что у Джошуа мало шансов взять реванш у Усика.

2 июля легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал Александра Усика фаворитом во втором поединке против Энтони Джошуа

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