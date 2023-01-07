Украинский боксер провел взвешивание и упорную дуэль взглядов перед чемпионским боем
Украинский боксер Карен Чухаджян оказался тяжелее американца Джаррона Энниса перед боем за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе
Видео обнародовал телеканал Showtime Boxing в Twitter.
В Вашингтоне оба боксера уложились в лимит полусреднего веса (до 66,7 кг). Чухаджян показал на весах 66,3 кг, Эннис – 66 кг. После этого боксеры устроили ожесточенную дуэль взглядов, длившуюся более 1 минуты.
Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) состоится в ночь на 8 января.
26-летний Карен Чухаджян одержал среди профессионалов 21 победу и потерпел 1 поражение. Его 25-летний соперник выиграл все 29 боев.
Главным чемпионским поясом IBF в полусреднем весе владеет американец Эррол Спенс.
- 1 января Карен Чухаджян объявил , что 7 января проведет бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе против Джаррона Энниса.
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